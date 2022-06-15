Американская компания Netflix собирает желающих для участия в реалити-шоу, которое будет основано на нашумевшем сериале "Игра в кальмара". Проект назовут "Игра в кальмара: Вызов".
Участниками могут стать люди со всего мира, всего набирают 456 человек. Требования простые - минимум 21 год и свободное владение английским языком.
"Игроки будут состязаться в целой серии соревнований, навеянных оригинальным сериалом, с неожиданными дополнениями. Их стратегии, альянсы и личность каждого будут подвергнуты испытаниям на прочность по мере того, как вокруг будут устраняться конкуренты", - сказано в сообщении организаторов.
На кону будет не жизнь и смерть, а 4,56 миллиона долларов. Это самый большой призовой фонд за всю историю реалити-шоу.
Напомним, Netflix опубликовал тизер второго сезона "Игры в кальмара". Точной даты выхода продолжения пока нет, однако это произойдет не раньше 2024 года.
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