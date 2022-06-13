В прошлом году первый сезон сериала буквально взорвал сеть.

Сериал "Игра в кальмара", выпущенный в 2021 году, стал самым просматриваемым в истории Netflix, поэтому неудивительно, что создатели анонсировали продолжение. Точной даты его выхода пока нет, однако это произойдет не раньше 2024 года.

На официальной странице стриминговой платформы Netflix в Twitter появился короткий тизер второго сезона, в котором показана часть лица куклы, ставшей всемирно известной еще по первому сезону.

Режиссер и продюсер Хван Дон Хек раскрыл некоторые детали нового проекта.

"Потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон Игры в кальмара. Но всего за 12 дней проект стал самым популярным сериалом Netflix за всю историю. Как сценарист, режиссер и продюсер, выражаю огромную благодарность фанатам по всему миру", - написал режиссер.

Известно, что во втором сезоне зрители снова увидят главного героя Сон Ки Хун и ведущего. Также появится парень куклы из первого сезона - Йонг-хи.

В апреле 2022 года Хван Дон Хек заявил, что сценарий второго сезона еще не готов. Также он предположил, что "Игра в кальмара 2" может стать его последним проектом из-за сложности работы.

Напомним, вышел тизер нового сериала от автора "Призраков дома на холме" и "Полуночной мессы".

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