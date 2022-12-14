Финал Нацотбора состоится уже в субботу.

Стало известно, кто будет вести Нацотбор на Евровидение-2023, который состоится уже в эту субботу, 17 декабря, в Киеве.

Отмечается, что Нацотбор будет вести трое людей - певица Злата Огневич, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и ведущий Тимур Мирошниченко.

Стоит отметить, что все они имеют отношение к этому конкурсу. Мирошниченко, например, является "голосом" Евровидения. Он ежегодно озвучивает конкурс на украинском языке.

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А вот Огневич уже представляла Украину на Евровидении в 2013 году, но ей так и не удалось одержать победу. В 2021 году на конкурсе выступала и Екатерина Павленко, но ее группа также не заняла первое место.

Напомним, финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. Всего в конкурсе примут участие 10 финалистов.

Интервью финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

Украинская певица, финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть в интервью УНИАН рассказала, видит ли среди других финалистов конкурентов, почему вторая подряд победа на Евровидении для Украины сейчас сверхважна, и может ли война повлиять на результаты.

Финалист Нацотбора Евровидения-2023 DEMCHUK (Вася Демчук) в интервью УНИАН рассказал, почему для него важно участие в конкурсе, как написал песню во время блэкаута, помогала ли ему Настя Каменских в подготовке к Нацотбору и как относится к участию россиян в голосовании на Евровидении.

Финалистка Нацотбора Евровидения-2023 FIINKA в интервью УНИАН рассказала, почему для нее важно участие в конкурсе, ожидала ли она такую заинтересованность песней "Довбуш" со стороны иностранцев, как война повлияла на ее творчество, и как она относится к российской музыке.

Финалисты Нацотбора Евровидения-2023 Tember Blanche (Александра Ганапольская и Владислав Лагода) в интервью УНИАН рассказали, как стали дуэтом, почему решили принять участие в конкурсе, как относятся к жюри Нацотбора, и помогает ли им творить любовь.

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