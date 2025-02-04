Креативный продюсер шоу отметил, что сцена Нацотбора будет напоминать площадку большого Евровидения.

Организаторы Национального отбора на "Евровидение-2025" представили макет сцены песенного конкурса в Украине. Креативный продюсер шоу Герман Ненов, который ранее раскрыл, каким будет конкурс, на этот раз рассказал, какой будет сцена музыкального события.

Уже 8 февраля состоится долгожданный финал Нацотбора, когда станет известно, кто из 10 участников отправится в Базель, Швейцария, чтобы представить Украину на Евровидении. В нашей стране уже завершается подготовка к конкурсу и сейчас стало известно, как будет выглядеть сцена. В частности, как отметил Ненов в Facebook, она будет состоять из двух ярусов. Кроме того, в этом году также будет гринрум с десятью командами финалистов и площадка будет напоминать сцену большого Евровидения.

"При создании сцены я ставил перед собой две основные цели. Во-первых, сцена должна знакомить зрителей с каждым финалистом Нацотбора, поэтому для меня было важно, чтобы она стала сценой-портретом. Вторая цель - сценическое пространство по своей конфигурации должно напоминать сцену большого Евровидения", - написал продюсер.

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Для реализации задуманного было создано шесть отдельных сценических площадок. Речь идет о двух ярусах сцены, подиуме, гринруме и кубе, который будет посередине подиума, на котором будет парад финалистов отбора.

Также на конкурс возвращается фан-зона. Именно это, как считает Ненов, вместе с сидячими трибунами создаст атмосферу настоящего большого Евровидения. Кстати, нынешняя сцена уникальна еще и своей мультимедийностью. Впервые за всю историю будет использовано большое количество экранов и световых конструкций, которые создадут эффект 360°, а съемки будут проводиться со всех ракурсов.

Как известно, ведущими Нацотбора станут Тимур Мирошниченко, Мария Ефросинина и Василий Байдак. А судить участников будут певица Джамала, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и лидер коллектива "Без Обмежень" Сергей Танчинец.

Напомним, ранее стало известно, кому из финалистов Нацотбора еврофаны пророчат победу. В голосовании пока лидирует сольная певица.

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