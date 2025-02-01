В голосовании пока лидирует сольная певица.

Уже 8 февраля 2025 года состоится долгожданный финал Национального отбора на "Евровидение-2025". А пока до конкурса остается неделя, еврофаны уже успели поделиться своими ставками относительно победителя украинского шоу.

Как известно, букмекеры уже также сделали ставки и согласно им победить на конкурсе может группа Ziferblat. Они планируют выступить на шоу с песней "Bird of Pray". Однако у еврофанов несколько иное мнение относительно победителя. На официальном сайте Евровидения проходит опрос, где все желающие могут проголосовать за своего фаворита. Сейчас в голосовании уже приняло участие более шести тысяч респондентов. Лидером рейтинга остается певица Маша Кондратенко.

Видео дня

Она будет бороться за право представить Украину на международной арене с песней "No Time To Cry". За нее проголосовало 2300 человек, что является наибольшим результатом.

Со значительным отрывом на второе место в голосовании попал коллектив Ziferblat. Еврофаны с 1200 голосами пророчат группе "серебро" на Нацотборе. А вот тройку лучших закрывает артист Khayat. Он будет выступать с песней "Honor" и набрал 780 голосов.

Пока худшие результаты у двух участников Future Culture и Влада Шерифа. Эти конкурсанты отстают в голосовании со своими композициями "Waste My Time" и "Wind of Change". За коллектив проголосовали 88 респондентов, а вот за Шерифа свой голос отдали всего 66 опрошенных.

Кто поедет на Евровидение - станет известно уже в следующую субботу на шоу, которое начнется в 18:00. Сам международный конкурс состоится в Базеле, Швейцария 13, 15 и 17 мая.

Напомним, ранее alyona alyona назвала своих фаворитов на Нацотборе. Участница "Евровидения-2024" раскрыла, какие песни ей понравились больше всего и объяснила чем именно.

Вас также могут заинтересовать новости: