Музыканты отметили, что ранее никогда не пересекались с певицей и поделились впечатлением от сотрудничества с ней.

Участники украинской группы Ziferblat, которые во второй раз подали заявку на Нацотбор и стали его финалистами в 2025 году, рассказали о своей конкурсной песне, с которой планируют выступить на "Евровидении-2025". Кроме того, музыканты Валентин, Федор и Даниил высказались о музыкальном продюсере конкурса Тине Кароль.

В интервью для "РБК-Украина" артисты отметили, что музыкальный продюсер должен четко понимать и выполнять свои обязанности на такой должности. По их словам, Тине Кароль это удалось прекрасно. Она помогает и дает советы конкурсантам. Это первый опыт сотрудничества Ziferblat и исполнительницы, но они говорят, что довольны результатом их работы.

"Для этого надо четко осознавать специфику работы на этой "должности". Задача музыкального продюсера - помочь, направить артиста, улучшить его выступление, да и, собственно, само произведение. Тина максимально вовлечена в этот процесс. Мне не приходилось раньше работать с ней так тесно, и должен сказать, что это очень классный опыт", - отметил Валентин.

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Он также рассказал о чем их конкурсная песня и раскрыл историю ее создания. Как известно, группа будет участвовать в финале с треком "Bird of Pray". Музыкант указал, что эта композиция о свободе и надежде на счастливое будущее. В ней воспеваются мысли и переживания солиста с начала полномасштабного вторжения.

"Песня "Bird of Pray" - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - поделился участник Ziferblat.

К слову, финал Нацотбора состоится 8 февраля. Кроме Ziferblat, в шоу также примут участие Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIЇNKA, Маша Кондратенко. 13 и 15 мая пройдут полуфиналы Евровидения, а уже на 17 мая запланирован финал международного конкурса.

Напомним, ранее другая участница Нацотбора Маша Кондратенко ответила, чем ее поразила Тина Кароль. По ее словам, исполнительница очень внимательна ко всем и заботливая.

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