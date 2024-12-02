Путинистка заявила, что потратит выигранные средства на помощь оккупантам в войне против украинцев.

В Перу прошел финал международного конкурса красоты "Миссис планета-2024". Победительницей стала фанатка диктатора Путина 33-летняя уроженка Крыма Татьяна Федорыщева. Женщина выступила в костюме "императрицы" и получила корону на шоу, где участвовало всего 35 девушек, а сам конкурс проходил в торговом центре.

Как пишут пропагандистские СМИ, Татьяна получила финансовую награду на мероприятии, которую планирует потратить на помощь захватчикам, убивающим украинцев. В финале конкурса путинистка не участвовала в некоторых категориях, в частности, в исполнении танцев и дефиле на высоких каблуках. Причиной этому стала ее травма, полученная в 14-летнем возрасте во время аварии, где она потеряла одну стопу. Однако, несмотря на это, ее все равно признали победительницей на шоу, которое сложно назвать престижным.

"Было сложно! Правда. Очень много участниц, а подготовка латинских девушек такая, что мне и не снилось, даже с моим опытом", - отметила Федорищева.

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Предательница говорит, что на "Миссис планета-2024" она не почувствовала "предвзятого отношения" к себе. По ее словам, большинство участников ассоциировали ее российское гражданство с Путиным, снежной погодой и водкой.

В финале конкурсантка появилась в костюме Екатерины II, чем пыталась продемонстрировать так называемое "величие РФ", о котором пропагандисты кричат на каждом шагу.

"Мне хочется выделиться настоящим национальным образом. Хотя организаторам это и не очень понравилось. Они долго просили меня "быть как все" и привезти крылья и перьевое бикини, но я отказалась. У нас хоть и есть Жар-Птица, все же наша культура гораздо богаче, чем образ сказочной пернатой", - наговорила бреда путинистка.

Ранее победительница конкурса в Перу получила титул третьей вице-мисс на шоу Miss Ocean World в Индии. Кстати, она также не упустила возможность показать свою "любовь диктатору" и выступила в стилизованной форме Черноморского флота под видео с Путиным. Тем самым она нарушила правила шоу, которое считается якобы аполитичным.

Напомним, ранее стало известно, кто победил на конкурсе красоты "Мисс Планета-2024". Триумфаторка впервые в истории шоу принесла победу этой стране.

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