Первое место получила представительница Дании.

В ночь на 17 ноября международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024", который в этом году проходил в Мексике, выбрал свою победительницу. Ею стала датчанка Виктория Кьер. Об этом сообщила официальная страница конкурса в Instagram.

Кстати, 21-летняя красавица стала первой, кто принес Дании победу на известном шоу. Девушка понравилась жюри и зрителям своей красотой и артистизмом. Также она поразила ответами, например, на вопрос о критике в ее адрес Кьер ответила так:

"Стоит всегда бороться! Я стою здесь сегодня, потому что я хочу перемен, я хочу творить историю, и это то, что я делаю сегодня. Я ждала этого момента всю свою жизнь".

К слову, второе место на конкурсе заняла Чидимма Адетшина из Нигерии. Третье место получила мексиканка Мария Фернанда Белтран, за ней оказалась представительница Таиланда Сучата Чуангсри. Замкнула пятерку лидеров девушка из Венесуэлы Илеана Маркес.

Видео дня

Стоит отметить, что украинка Алина Пономаренко выбыла из финала конкурса, ведь не вошла в 30-ку лучших. Несколько дней назад она участвовала в дефиле в бикини и национальном костюме под названием "Сила земли".

Что известно о победительнице Виктории Кьер и конкурсе

Виктория Кьер творческая личность, ведь профессионально занимается танцами, а также предпринимательством, юридическими делами и является защитницей психического здоровья.

В конкурсе "Мисс Вселенная 2024" принимали участие 130 красавиц со всего мира. В полуфинал прошли только 30 участниц. Интересно, что к соревнованиям впервые допустили женщин в возрасте от 28 лет, беременных, замужних и матерей.

Напомним, недавно было названо имя победительницы конкурса красоты "Miss International-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: