Эта страна впервые одержала победу на конкурсе.

В среду, 27 ноября, состоялся финал международного конкура красоты "Мисс Планета 2024" в Камбодже. Победу и заветный титул получила представительница Объединенных Арабских Эмиратов. Эта страна впервые в истории стала триумфатором этого шоу.

Лучшей моделью признали пластического хирурга Махру Лутфри, которая обошла 59 конкуренток. Об этом стало известно из официальной трансляции шоу на YouTube. В финале за первое место она соревновалась также с представительницей Индонезии.

Однако последнюю наградили титулом "Мисс Планета Ангел" за ее достижения в сфере экологии и поддержки 17 целей устойчивого развития ООН. Как известно, одной из целей конкурса является избрание не только самой красивой девушкой, но и модели, продвигающей важные экологические и социальные изменения.

Лутфри, которая получила заветную корону победительницы, уже успела прокомментировать свой триумф в Instagram. В частности, она напомнила, что это первая в истории конкурса победа ОАЭ, а также поблагодарила всех, кто поддерживал ее.

"Первая в истории гражданка ОАЭ, которая выиграла международный конкурс красоты! Спасибо за то, что вы верили в меня. Спасибо Камбодже и спасибо всем, кто проголосовал за меня", - написала Махра.

Также она отметила, что использовала конкурс для привлечения внимания к целям устойчивого развития и к собственным научным исследованиям. Стоит также указать, что модель, кроме главного титула, была награждена званием "Мисс Планета Социальные сети". У девушки почти 10 миллионов подписчиков в Instagram.

"Лутфи использовала конкурс "Мисс Планета", чтобы выступить за поддержку устойчивого развития ООН. Она рассказала о своей новаторской работе по исследованию стволовых клеток растений. Во время нее она сосредоточилась на инновациях в регенерации и сельском хозяйстве для содействия экологической устойчивости и продовольственной безопасности. Этот триумф не только принес гордость ОАЭ, но и продемонстрировал страсть Лутфи к науке", - говорилось в другом посте победительницы.

Отметим, что украинская модель Виктория Ошур вошла в топ-17 на конкурсе красоты и выступила в финале.

Напомним, ранее украинка получила титул на "Мисс Планета-2024". Жюри высоко оценили красоту волос Виктории Ошур.

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