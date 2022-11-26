25 ноября состоялся пятый эфир романтического реалити "Холостяк-12". Главный герой Алекс Топольский попрощался сразу с двумя девушками - Юлией, которая принесла на первую вечеринку голубцы, и Роксоланой, которую называют девушкой не из этого мира.
На церемонии роз Алекс заявил, что не чувствует заинтересованности со стороны визажистки Рокси, поэтому вынужден отпустить ее домой. Перед тем как посадить ее в машину, "холостяк" пожелал ей встретить мужчину, с которым она будет на одной волне.
По дороге в аэропорт Роксолана расплакалась. Позже на своей странице в Instagram она обратилась к Топольскому.
"Ты ничего не понял", - написала девушка и добавила коротенькое видео с их свидания в пустыне, где они катались на верблюдах.
Холостяк 12 - кто покинул проект 26 ноября
Роксолана стала не единственной девушкой, которая вылетела из проекта. Больше за сердце Топольского не будет бороться и Юлия. С ней главный герой попрощался, так как не видит будущего с неуверенной в себе девушкой. В четвертом выпуске шоу он пытался помочь ей справиться с комплексами и дал ей последний шанс, однако девушка им не воспользовалась.
Холостяк 12 - скандалы в пятом выпуске
В пятом выпуске шоу хазяйкой дома была Юлия. Из-за своей неуверенности она решила рассорить девушек, развелив их в доме не так, как они хотели. Однако другие участницы проекта не согласились с этим и сделали все по -своему.
Также между девушками произошла "стычка" во время дебатов, устроенных ведущим Григорием Решетником. В этот раз отбивать атаку конкуренток пришлось Саше Мудрой из Харькова. Ее обвинили в надменном поведении. При этом Алекс встал на сторону Саши и вручил ей белую розу, означающую, что она может загадать ему любое желание.
Напомним, как прошел пятый выпуск 12 сезона шоу "Холостяк" от 25 ноября.