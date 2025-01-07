Сейчас Богдан вспоминает эту ситуацию с юмором.

Ведущий популярного развлекательного проекта "Хто зверху" в конкурсе "Правда или ложь" рассказал, что когда-то попал в курьезную ситуацию. История заключается в том, что в детстве он выбил девушке зубы. Его соперница Кенди Суперстар должна была угадать правду ли он говорит.

Девушка, не долго думая, сказала, что это правда и предположила, что это могла произойти во время страстной ночи.

Однако на самом деле все было не так. Действительно, Буше признался, что такая ситуация была, однако не во время занятия любовью, а на батуте.

По его словам, в детстве он прыгал с девочкой на батуте и они нечаянно столкнулись. Когда девочка поняла что произошло и посмотрела на Богдана, то увидела, что у него во лбу торчат ее два зуба.

"Она мне говорит: "Ты мне выбил зубы". А я говорю, что нет. Она говорит "да" и показывает пальцем мне на лоб, и у меня во лбу торчит два зуба", - рассказал Буше.

Напомним, ранее блогер и ведущий Богдан Буше сделал пересадку волос. Парень говорит, что это решение лишило его комплексов.

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