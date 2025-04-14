Ведущий высказался об аполитичности конкурса и отметил, что он не может быть таким.

Ведущий украинского Нацотбора на Евровидение, неизменный голос международного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко заговорил о возвращении россиян на шоу. Знаменитость ответил, возможно ли это.

Как известно, организаторы Евровидения были одними из первых, кто в 2022 году отреагировали на полномасштабное вторжение россиян в Украину. Мирошниченко в интервью для Liga Life рассказал, что конкурс 25 февраля три года назад официально отстранил Россию от участия.

В то же время он понимает, что со временем все может измениться. Несмотря на четкую позицию Евровидения сейчас, со временем Европейский вещательный союз снова может позволить россиянам бороться за хрустальный кубок на сцене песенного шоу. В частности, в Европе могут забыть о войне и захотят восстановить так называемую "нормальность", когда все страны, участвовавшие в шоу, снова будут в составе конкурсантов.

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Эту ситуацию интервьюерка сравнила с Олимпийскими играми. На спортивных соревнованиях россиянам разрешили участвовать, но под нейтральным флагом. Тимур считает, что такое же может произойти и на Евровидении.

"Мы можем много говорить, что европейцы делают достаточно-недостаточно, или еще что-то. Но они все прекрасно понимают, и они понимают, что когда есть россияне, всегда будут какие-то скандалы, какие-то интриги, какие-то попытки что-то порешать, и так далее. Вот их нет, все нормально, у всех все хорошо. И им это тоже нравится", - считает ведущий.

Звезда добавил, что сейчас участие РФ в конкурсе остается невозможным из-за террора в Украине. Однако он не может гарантировать, что через несколько лет все не изменится и жители страны-агрессора не будут исполнять песни на музыкальном шоу.

"Я надеюсь, что нет. Что такого не произойдет по крайней мере в том состоянии дел, которые сейчас есть. Потому что Евровидение было едва ли не первой такой глобальной институцией, которые забанили Россию от участия", - сказал знаменитость.

Высказался Мирошниченко и об аполитичности конкурса. Не секрет, что на Евровидении строго запрещены любые политические высказывания. Из-за этого на шоу даже ввели кодекс правил. Однако, по мнению ведущего, этот конкурс не может быть аполитичным. По его словам, в событии участвуют десятки стран со своими внутренними и внешними конфликтами. Поэтому у каждого решения, даже организационного, может быть политическая окраска.

К слову, в этом году Евровидение состоится в Базеле, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал - на 17 мая. Украину представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк ответил, сможет ли Украина победить на "Евровидении-2025". Продюсер объяснил, какие у группы Ziferblat шансы на триумф на международном событии. По его мнению, коллективу могут занизить оценки жюри.

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