Хорватия определилась со своим представителем на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024".
На днях телекомпания "Hrvatska radiotelevizija" (HRT) провела в Загребе финал фестиваля Dora, на котором выбрала своего представителя на конкурсе. Им стал певец Baby Lasagna. На "Евровидении" в мае 28-летний парень споет зажигательную песню под названием "Rim Tim Tagi Dim". В ней говорится о путешествии маленького мальчика из Хорватии в поисках светлого будущего в другой стране.
Композиция получила в сумме от жюри и зрителей 321 балл. В финале участвовали 16 исполнителей.
Сам Baby Lasagna поблагодарил всех за поддержку.
"Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал мою команду. Увидимся в Мальме", - написал певец в Instagram.
Интересно, что после объявления победителя, букмекеры подняли Хорватию в списках своих прогнозов. Сейчас эта страна находится на втором месте. Лидерами до сих пор остаются АІуопа АІуопа и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
Кстати, Хорватия ни разу не побеждала на "Евровидении".
Что известно о представителе Хорватии
Baby Lasagna, настоящее имя которого Марко Пуришич, родился 5 июля 1995 года. Он является певцом, автором песен и музыкальным продюсером.
Ранее Пуришич был гитаристом хорватской рок-группы Manntra. Позже он начал заниматься сольной карьерой. В 2023 выпустил дебютный сингл "IG Boi". Его музыку описывают как смесь поп-панка, техно, металла и хауса.
Напомним, недавно немцы раскритиковали своего представителя на "Евровидении-2024".