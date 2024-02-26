Baby Lasagna будет представлять Хорватию.

Хорватия определилась со своим представителем на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024".

На днях телекомпания "Hrvatska radiotelevizija" (HRT) провела в Загребе финал фестиваля Dora, на котором выбрала своего представителя на конкурсе. Им стал певец Baby Lasagna. На "Евровидении" в мае 28-летний парень споет зажигательную песню под названием "Rim Tim Tagi Dim". В ней говорится о путешествии маленького мальчика из Хорватии в поисках светлого будущего в другой стране.

Композиция получила в сумме от жюри и зрителей 321 балл. В финале участвовали 16 исполнителей.

Сам Baby Lasagna поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал мою команду. Увидимся в Мальме", - написал певец в Instagram.

Интересно, что после объявления победителя, букмекеры подняли Хорватию в списках своих прогнозов. Сейчас эта страна находится на втором месте. Лидерами до сих пор остаются АІуопа АІуопа и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

Кстати, Хорватия ни разу не побеждала на "Евровидении".

Что известно о представителе Хорватии

Baby Lasagna, настоящее имя которого Марко Пуришич, родился 5 июля 1995 года. Он является певцом, автором песен и музыкальным продюсером.

Ранее Пуришич был гитаристом хорватской рок-группы Manntra. Позже он начал заниматься сольной карьерой. В 2023 выпустил дебютный сингл "IG Boi". Его музыку описывают как смесь поп-панка, техно, металла и хауса.

Напомним, недавно немцы раскритиковали своего представителя на "Евровидении-2024".

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