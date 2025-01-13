Таролог ответила, поддерживает ли связь с главным героем и победительницей шоу.

Таролог и финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак отреагировала на публичную ссору главного героя проекта Александра "Терена" и победительницы Инны Белень. Девушка объяснила, что ей не понравилось в поведении "холостяка" и раскритиковала его.

Как известно, на днях вышло интервью с волонтером Инной, в котором она высказалась относительно языкового вопроса. Бизнесвумен указала, что против радикальной украинизации. Она считает, что жителям восточных регионов нужно больше времени, чтобы перейти на украинский, а также призвала не давить на них.

Это мнение не разделил ее избранник - ветеран войны "Терен". Он против толерирования русского и убежден, что уже было достаточно времени, чтобы научиться говорить на государственном. Он публично признался, что был шокирован позицией любимой. Пара в сети выясняла отношения, а их конфликт приобрел общественный резонанс.

Юзьвак в интервью для Славы Демина не стала говорить, чью сторону она поддерживает. Однако отметила, что, по ее мнению, Александр поступил неправильно, что вынес их недопонимая на всеобщее обозрение. Она считает, что общественный деятель должен был обсудить с Белень все с глазу на глаз.

"Я считаю, что все что в отношениях, должно решаться в отношениях между двумя людьми, даже если они медийные. Такие интимные вещи, какие-то споры, недопонимания, я бы не хотела читать о себе в "сториз". Я бы хотела решить сначала с глазу на глаз, а уже потом, если ему так захочется, это осветить в "сториз" как отдельная история и не переходить на личности. Какой я мужчина тогда, какой я в своих глазах, насколько я ценю свой выбор, если я так освещаю свою женщину. Это же я ее выбрал", - сказала Анастасия.

Также таролог добавила, что сейчас не общается с парой. Они оборвали все связи после завершения шоу "Холостяк". Более того, ветеран и волонтер отписались от Юзьвак в соцсетях.

"Инна от меня отписалась уже очень давно, не знаю почему, но догадываюсь. Я не слежу за Сашей тоже, он на меня также не подписался, когда я на него подписалась после последнего пост-шоу", - добавила финалистка.

Напомним, ранее Александр "Терен" ответил, остался ли в отношениях с Инной после ссоры из-за языка. По словам "холостяка", он не до конца понял реакцию Инны на его слова и почему она была такой эмоциональной.

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