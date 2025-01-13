Главный герой "Холостяка" прокомментировал публичную ссору со своей девушкой относительно языкового вопроса.

Ветеран войны и главный герой шоу "Холостяк" Александр "Терен" прокомментировал ссору со своей избранницей - волонтером и бизнесвумен Инной Белень - из-за языкового вопроса. Общественный деятель ответил, удалось ли им сохранить отношения после этой ситуации.

В интервью для BIHUS Info знаменитость отметил, что ссора из-за языка не стала поводом для расставания, и сейчас они с любимой продолжают свои отношения. В то же время Александр еще раз подчеркнул, что вопрос языка для него является очень важным и принципиальным, поэтому так категорично отреагировал на последнее интервью девушки.

"Мы продолжаем наши отношения, конечно. Есть, как и у всех, ссоры. Этот вопрос для меня принципиальный. Я его отстаиваю очень давно. У меня уже были ссоры из-за этого в прошлых отношениях. И поэтому, для меня это действительно принципиально", - сказал ветеран войны.

Также "Терен" добавил, что делает замечания относительно языка людям только тогда, когда это касается государственной службы. Однако, по его мнению, время мягкой украинизации прошло, и сейчас народу нужно как можно скорее отказаться от всего русского. По словам "холостяка", он не до конца понял реакцию Инны на его слова и почему она была такой эмоциональной. Военный подчеркнул, что он обращался больше к Славе Демину, который в интервью сказал, что война длится всего три года, а не 11.

"Я абсолютно ничего оскорбительного не сказал для Инны. Я до конца не понимаю, почему она так отреагировала, мы еще об этом, конечно, пообщаемся. Не совсем понятна реакция, обида или еще что-то. Здесь больше было обращение к Славе Демину, который считает, что война длится три года. Просто Инна для чего-то это еще раз подтвердила", - отметил Александр.

Относительно слов интервьюера о русском языке и трехлетней войне, то общественный деятель отметил, что это его больше всего разозлило и возмутило. Он сказал, что не мог промолчать и поэтому его реакция на интервью была именно такой.

"Меня это просто разорвало. Тем более имея обостренное чувство справедливости, и свою внутреннюю и внешнюю импульсивность немножечко. Я и так достаточно себя взвешенно сдержал, выдохнул. Подождал некоторое время, чтобы я успокоился, и только потом дал ответ. Было очень много сообщений мне лично, комментариев об этом интервью. Я не мог промолчать. Время ласковой украинизации уже давно прошло", - добавил "Терен".

К слову, Инна в интервью Славе Демину стала на защиту восточных городов и раскритиковала тех, кто травит русскоязычных. Волонтер считает, что не стоит давить на русскоязычное население, а дать им больше времени, чтобы перейти на государственный. Ведущий также сказал, что до 2022 года не считал войну войной.

В сети на слова девушки отреагировал "холостяк". Он не согласился с ее позицией и сказал, что не был готов к таким заявлениям. Пара публично делилась своими чувствами и эмоциями. Следовательно, Инна призналась, что ее задели и обидели слова любимого.

Напомним, ранее Инна из "Холостяка" прокомментировала ссору с Тереном по языковому вопросу. Девушка была шокирована тем, какой резонанс в сети вызвало ее высказывание.

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