Татьяна Мелехова также ответила, каким был контракт на шоу.

Участница 13 сезона романтического проекта "Холостяк" хендмейд-мастер Татьяна Мелехова, покинувшая шоу во втором выпуске, высказалась о своем участии в реалити. Она ответила, могла ли общаться с главным героем - ветераном войны Александром "Тереном" - вне камер и рассказала о контракте на проекте.

В интервью "24 Каналу" девушка отметила, что все свидания и любое общение с "холостяком" происходят только во время съемок. Никаких встреч с общественным деятелем вне камер у нее не было. Бизнесвумен заверила, что это запрещено правилами шоу.

"Нет, нам не позволяют. Все должно происходить на камеру, чтобы зритель не пропустил важный момент в развитии отношений участницы и "холостяка", - отметила Татьяна.

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Как известно, для участия в шоу девушкам нужно подписать контракт. Ранее участницы других сезонов жаловались, что контракт является жестким. Мелехова подтвердила, что он действительно довольно серьезный и важно его детально изучить. Однако у нее самой никаких проблем не было.

"Контракт серьезный, и понятно, что надо подходить к этому рассудительно - все внимательно читать, быть готовой к прописанным условиям. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. Я придерживаюсь условий контракта, и у проекта нет ко мне претензий", - сказала мастер.

В дополнение, девушка опровергла слухи о сценарии на "Холостяке". По ее словам, ничего подобного на шоу нет, но редакторы все же могут давать советы участницам, а свидания готовятся заранее.

К слову, Татьяна на проекте во время первой вечеринки получила от Александра розу первого впечатления. Правда, уже в следующем выпуске главный герой решил попрощаться с девушкой.

Напомним, ранее победительница "Холостяка-13" показала, как изменилась после участия в шоу. Волонтер отметила, что после завершения съемок в ее жизни было много кардинальных изменений. В частности, она похудела и изменила прическу.

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