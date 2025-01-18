Девушка решила рассказать о своих изменениях в сети.

Победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала, как изменилась после участия в проекте.

Волонтер отметила, что после завершения съемок в ее жизни было много кардинальных изменений. Например, Инна решила похудеть, ведь, по ее словам, на "Холостяке" она была не в лучшем своем весе.

"Я себя не жалела. Поставила себя в жесткие рамки. Дисциплина. Много активности, спорт, массажи. Люблю танцы. Ем 1-2 раза в день. 27.09. 2024 - как видите, форма уже намного лучше, чем на проекте", - написала Белень и показала фото после похудения.

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Также победительница шоу решила нарастить волосы. Девушка отметила, что раньше были определенные факторы, которые значительно ухудшили их состояние. Однако сейчас она наслаждается своим роскошным блондом.

"Нарастила волосы. За 10 лет блонда впервые произошел полный коллапс. Многие факторы сыграли роль, но что имеем, то имеем", - добавила Инна и показалась с новой прической.

Как известно, в финале главный герой реалити "Холостяк" ветеран войны Александр "Терен" Будько выбрал 28-летнюю волонтера Инну. Позже на пост-шоу влюбленные признались, что они продолжают свои отношения.

Напомним, ранее победительница "Холостяка" Инна ответила, готова ли к совместным детям с Тереном.

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