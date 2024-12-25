Евгений Олейник рассказал о своей личной жизни.

Украинский актер и продюсер, звезда картин "Детский охранник", "О чем не расскажет река", "Снег посреди лета", "От любви до ненависти" Евгений Олейник впервые за долгое время заговорил о личной жизни. Артист ответил, свободно ли его сердце и, готов ли он стать главным героем шоу "Холостяк".

Ранее продюсер театрального спектакля "Наши Кайдаши" делился, что он находится в статусе холостяка и его сердце свободно. Сейчас, как поделился Евгений в интервью для издания "Фокус", ситуация не изменилась.

Он до сих пор не встретил любимого человека и пока не находится в отношениях. По словам артиста, ему сложно встретить женщину, которая бы могла смириться с его загруженным графиком. А вот относительно участия в романтическом проекте, то Евгений говорит, что пока не готов к такому эксперименту. Он отметил, что отношения - это личное, и не хочет освещать их на всю страну.

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"Я все еще официально холостяк. Мой ритм жизни далеко не каждая женщина выдержит. Это если вы об официальном статусе спрашиваете. "Холостяком" быть не хочу. Личные отношения - это очень личное, они не на показ", - подчеркнул Олейник.

Также продюсер поделился, как новые романы влияют на его работу и желание творить. Олейник отметил, что он быстро увлекается новыми людьми, однако это не портит его работу. Даже наоборот, новые отношения становятся вдохновением для Евгения, и у него появляется еще больше желания творить.

"Я влюбчив. Мои увлечения и романы делают меня счастливым и заставляют улыбаться. И это положительно влияет на всю мою деятельность", - добавил актер.

Напомним, ранее воин-модель Назар Грабарь ответил, почему отказался стать "холостяком". Знаменитость рассказал, как подловил проект на лжи.

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