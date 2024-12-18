Знаменитость рассказал, как подловил проект на лжи.

Украинский танцовщик, модель, бывший военный ВСУ Назар Грабар признался, почему отказался от участия в шоу "Холостяк-13". Знаменитость отметил, что создатели проекта уговаривали его стать главным героем шоу вместо ветерана войны Александра "Терена", но, по его мнению, это реалити совсем не о любви.

В интервью Алине Шаманской украинский защитник отметил, что никогда раньше не смотрел "Холостяка", поэтому у него вообще не было интереса к проекту, а тем более становиться его участником. В 2017 году, по словам Назара, он подловил шоу на лжи.

"У моего друга Гурича Юры, с которым мы танцевали у Лободы, взяли мотоцикл для реалити. Как-то я умываюсь, моя жена смотрит шоу, и тут слышу звуки знакомого мотоцикла. А у байкера слух заточен. Я подхожу к телевизору и вижу какую-то женщину, которая едет на мотоцикле в шлеме моего товарища. Непонятно как подъезжает к этому "холостяку", типа байкерша всю свою жизнь. Снимает Юрин шлем и отдает этому чуваку со словами: "Это тебе подарок от меня", - рассказал Назар.

Из-за таких обманов и постанов на шоу Грабар не хочет связывать свою жизнь с реалити. Он вспомнил, что создатели "Холостяка" почти год уговаривали принять его участие в проекте. В свое время он даже прошел кастинг, когда даже не догадывался, что это отбор. Однако по его результатам модель категорически ответил редакторам, что не будет сниматься в шоу.

"Я прошел кастинг и даже не понял, что это был он. Мне позвонили по FaceTime с канала СТБ и мы просто общались, типа интервью. Я сидел в машине и мы разговаривали. Через неделю мне написали: "Поздравляем, вас взяли". Я был такой: "Куда взяли?" Мне говорят, что интервью - это был кастинг. У меня была встреча с режиссером, директором канала и все это. Мы тогда классно поговорили, а я убедил их, что меня брать не нужно", - поделился танцовщик.

В дополнение, он указал, что не только поэтому отказался стать "холостяком". Другими причинами были и те, что, по его мнению, проект "не о любви или парах. Это шоу о пиаре. На "Холостяка" идут за медийностью". А также отметил, что не готов несколько месяцев выполнять все, что ему говорят редакторы и жить по правилам шоу.

Напомним, ранее военная журналистка назвала главный недостаток шоу "Холостяк". Анна Калюжная отметила, что Александр "Терен" не всегда честно объясняет свои решения.

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