Девушка призналась, что ее "несет", когда она разъярена. То есть ей сложно сдерживать свои эмоции.

В 10 выпуске шоу "Холостяк-12" три участницы проекта прочитали письмо Алекса Топольского к косметологу Марине. Это не на шутку разозлило не только главного героя реалити, но и вызвало бурные реакции у самой Марины.

На своей странице в Instagram девушка высказалась относительно этого возмутительного случая. Она признала, что в этом была и ее вина, ведь письмо нужно было спрятать. Но она не стала этого делать, ведь сама бы никогда не трогала чужое.

"Все, кроме Кати, конечно, поступили не очень красиво. Я уже очень была расстроена из-за насмешек и подлых поступков в отношении меня со стороны девушек, поэтому я начала ссориться. Мне трудно себя сдерживать, если меня "несет", то это уже все", — призналась косметолог Марина.

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Поэтому, чтобы утихомирить собственные эмоции, девушка решила написать романтическое письмо Алексу, в котором призналась в зарождении чувств к нему.

10 выпуск шоу "Холостяк": как прошло свидание с Мариной и кто покинул проект

В 10 выпуске романтического реалити Топольский подготовил Марине особое свидание, которое разозлило конкуренток: Алекс пришел к ней в комнату и устроил там романтическую обстановку. Они читали письма, написанные друг другу во время 4-й недели проекта.

Проект покинула Юля "Медуза". "Холостяк" не вручил ей розу на церемонии. Аргументировал он это тем, что они разные по духу и по энергии, назвал ее "не своим человеком".

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