Чем ближе к финалу, тем атмосфера на проекте более накаленная, ведь каждая хочет победить и влюбить в себя Алекса Топольского.

30 декабря вышел в эфир десятый выпуск шоу "Холостяк" с Алексом Топольским в главной роли. Как прошли свидания с девушками и что было интересного - читайте в материале.

Свидание с Юлей

Началась неделя с романтического и очень нежного свидания с Юлей "Медузой". Алекс приготовил необычное времяпрепровождение - они пошли к художнице, которая рисовала портреты по описанию. Тем девушка поделилась своим переживанием - ее блог в Instagram взломали, и она по этому поводу очень переживает, так как страница в соцсети - это единственный канал "продажи" своих услуг. "Холостяк" успокоил девушку и поддержал ее.

После свидания Алекс усомнился в том, что Юля ему подходит. Главной проблемой было то, что девушка ведет пассивный образ жизни, а ему по душе активный темп.

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Свидание с Мариной

Топольский приготовил ей особое свидание, которое взбесило конкуренток - Алекс пришел к ней в комнату и устроил там романтическую обстановку. Они общались, делали фондю, а также читали письма, написанные друг другу во время четвертой недели проекта (тогда у них было очень эмоциональное свидание в замке).

Свидание с Сашей Мудрой

Фаворитке проекта Алекс предложил проверить ее на серьезность намерений, поэтому во время индивидуального свидания они пошли в гости к ведущему проекта Григорию Решетнику. Григория дома не было, поэтому гостей встретила его жена Кристина, а также трое маленьких сыновей.

Алекс хотел посмотреть на то, как Саша будет ладить с детьми. Также он узнал об отношении участницы к семье и детям - она сказала, что хотела бы завести детей в период с 28 до 32 лет. Закончилось свидание ужином с семейством Решетников.

Свидание с Сашей Погореловой

Во время индивидуальной встречи Саша и Алекс пошли к хореографу на урок. Для изучения они выбрали бачату - страстный латиноамериканский танец. Во время свидания они касались друг друга, обнимались, постоянно находились в близком контакте.

Свидание с Алиной

Топольский предложил девушке пойти на картинг, чтобы получить яркие эмоции. Мужчина решил, что именно их не хватает в общении с этой претенденткой на его сердце. Во время личного общения с Алиной Алекс Топольский сказал, что ему не хватает в отношениях откровения.

Девушка призналась в своих чувствах Топольскому, на что он ответил взаимностью. Также Алина поделилась, что она ревнует Алекса к другим участницам, которые регулярно рассказывают о своих свиданиях.

Церемония роз

Проект покинула Юля "Медуза". Топольский не вручил ей розу на церемонии. Аргументировал он это тем, что они разные по духу и по энергии, а также тем, что у них абсолютно разные пути.

Судя по реакции девушки, она не была удивлена такому решению главного героя, поскольку и сама ощущала, что она не на одной волне с Алексом.

Напомним, участница 12-го сезона Юля "Медуза" рассказала о неудачном свидании, которое испортили создатели романтического шоу.

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