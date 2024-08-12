Беспалов утверждает, что ветеран войны пришел на шоу не за любовью.

На днях стартовали съемки 13 сезона романтического проекта "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Стало известно, какая настоящая цель участия в шоу у военного.

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов поделился, для чего "Терен" пришел на проект и раскрыл некоторые подробности со съемок. По его словам, ветеран участвует в шоу вовсе не ради любви.

Как сообщили Богдану лица, имеющие отношение к "Холостяку", для главного героя проект стал настоящим стрессом. Он не понимает, как вести себя с девушками, а в специальный наушник во время съемок редакторы подсказывают ему что делать и говорить.

А что касается его целей пребывания на проекте, то Александр пришел ради пиара, как утверждает источник. "Терен" планирует стать одним из самых медийных лиц в Украине, чтобы развивать свои проекты, а "Холостяк" принесет ему желанную популярность.

"Саша "Терен" все равно не выбирает девушек, ему диктуют в наушниках. Хныкал, что для него это настоящий стресс. Он не понимает, как это быть мачо и шоуменом одновременно, потому что надо вести линию. С победительницей отработает контракт типа счастливой парочки до постшоу. И на этом все. Каждый получит свое. У него сейчас цель стать одним из самых медийных людей в Украине и монетизировать свои проекты", - процитировал слова инсайдера Беспалов.

К слову, премьера "Холостяка" ожидается осенью этого года. Главный герой потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. Как ранее рассказывал Александр, он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.

Напомним, ранее блогер рассекретил зарплату Григория Решетника на "Холостяке". По словам Беспалова, деньги, которые получает Решетник - заслуженные.

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