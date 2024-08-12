На днях стартовали съемки 13 сезона романтического проекта "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Стало известно, какая настоящая цель участия в шоу у военного.
Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов поделился, для чего "Терен" пришел на проект и раскрыл некоторые подробности со съемок. По его словам, ветеран участвует в шоу вовсе не ради любви.
Как сообщили Богдану лица, имеющие отношение к "Холостяку", для главного героя проект стал настоящим стрессом. Он не понимает, как вести себя с девушками, а в специальный наушник во время съемок редакторы подсказывают ему что делать и говорить.
А что касается его целей пребывания на проекте, то Александр пришел ради пиара, как утверждает источник. "Терен" планирует стать одним из самых медийных лиц в Украине, чтобы развивать свои проекты, а "Холостяк" принесет ему желанную популярность.
"Саша "Терен" все равно не выбирает девушек, ему диктуют в наушниках. Хныкал, что для него это настоящий стресс. Он не понимает, как это быть мачо и шоуменом одновременно, потому что надо вести линию. С победительницей отработает контракт типа счастливой парочки до постшоу. И на этом все. Каждый получит свое. У него сейчас цель стать одним из самых медийных людей в Украине и монетизировать свои проекты", - процитировал слова инсайдера Беспалов.
К слову, премьера "Холостяка" ожидается осенью этого года. Главный герой потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. Как ранее рассказывал Александр, он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.
Напомним, ранее блогер рассекретил зарплату Григория Решетника на "Холостяке". По словам Беспалова, деньги, которые получает Решетник - заслуженные.