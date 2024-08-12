'Сумма солидная': блогер рассекретил зарплату Григория Решетника на 'Холостяке'

По словам Беспалова, деньги, которые получает Решетник - заслуженные.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов со ссылкой на свое сообщество сплетников рассекретил, сколько зарабатывает ведущий популярного реалити "Холостяк" - Григорий Решетник.

Как рассказал Беспалов в своем Telegram-канале, ориентировочный гонорар Григория Решетника за работу ведущего шоу "Холостяк 13" составляет 400 тысяч гривень в месяц.

Он добавил, что между ведущим и телеканалом подписан очень строгий контракт о неразглашении относительно сотрудничества и финансовых выплат, однако информация все же просочилась в сеть.

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"Сумма солидная, но, мне кажется, ценник оправдан. Более 4 месяцев вырвано из жизни и съемки по 30 часов нон-стоп без сна. То, что сегодня имеет Гриша - абсолютно заслужено. Человек своим талантом и характером выгрызал место под солнцем, но есть маленькое "но". Решетник приелся зрителям, хочется новых лиц, как минимум на "Холостяке"", - сказал Беспалов.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал, каким будет 13 сезон "Холостяка" с Александром "Тереном". Решетник рассказал, что зрителей ждет немало сюрпризов, которых не было в предыдущих сезонах. Однако неожиданности готовятся не только для поклонников шоу, но и для самого "Терена".

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