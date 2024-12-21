Блогерша эмоционально прокомментировала состояние, в котором находилась экс-участница во время съемок пост-шоу.

Известная украинская журналистка и блогерша Алина Шаманская прокомментировала вылет студентки Юстины Багай из шоу "Холостяк". Ведущая встала на защиту экс-участницы и раскритиковала редакторов проекта.

В своем Instagram Алина опубликовала серию "сториз", в которых заявила, что над девушкой, мол, "устроили публичное издевательство" на пост-шоу "Холостяк. Как найти любовь". Дело в том, что во время съемок будущая дипломатка не могла сдержать слез просматривая свое прощание с главным героем Александром "Тереном".

Как известно, студентка покинула шоу в восьмом выпуске, за шаг до финала. Она призналась, что влюбилась в ветерана войны, но он не почувствовал того же. Невозможно не заметить, что Юстине было очень сложно находиться в студии, потому что, вероятно, она до сих пор не оправилась от пережитого на проекте.

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"Я так понимаю, что чувства не прошли?" - поинтересовался у девушки ведущий Григорий Решетник, в ответ на что услышал: "Да, дайте мне время".

Шаманская возмутилась, что Багай публично пришлось говорить о своей боли и чувствах. А также она не понимала, зачем доводить участницу до такого состояния, когда она даже говорить не могла.

"Хочу поддержать Юстину. Девушку, над которой устроили публичное издевательство, я по-другому это не назову. И это, друзья мои - не ок. Видно, как девушке больно, как она не хочет быть в той студии, но ведь контракт, а ведь еще ее надо добавить для рейтинга? Интересно, какого черта, там в студии делает психолог?! Разве не по ее профессиональной этике стоило бы остановить этот шабаш? Или это только я вижу на экране девушку, которая едва находится в сознании?! Которая не может произнести и слова, из-за слез и боли?! Это не приемлемое для съемок состояние", - написала блогерша.

Во время съемок в студии, в качестве приглашенного эксперта, находилась известная украинская певица Злата Огневич. Именно она поддержала Юстину, обняв ее после просмотра сюжета. Она отметила, что у девушки еще все впереди, и она обязательно встретит свою любовь.

"Ты очень красивая девушка, невероятная. У тебя все будет хорошо, это прекрасный опыт", - сказала экс-участнице исполнительница.

Отметим, что после вылета Багай из шоу "Холостяк", строить отношения с Александром продолжили две участницы. В финале мы увидим волонтерку Инну Белень и таролога Анастасию Юзьвак.

Напомним, ранее Юстина Багай рассказала о первых эмоциях после вылета из шоу. Студентка поделилась, как изменилась ее жизнь после проекта.

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