SMM-менеджер также ответила, кого из экс-пары поддерживает.

Участница 13 сезона романтического реалити "Холостяк" и SMM-менеджер Ксения Щербач прокомментировала разрыв Александра "Терена" Будько с Инной Белень.

Сначала она отметила, когда в последний раз виделась с главным героем проекта и откровенно ответила, общается ли с ним сейчас.

"На финальном пост-шоу общались в последний раз. Поблагодарили друг друга за все и после этого больше не общались", - написала девушка в своем Instagram.

Видео дня

Однако подписчики участницы шоу поинтересовались ее мнением относительно расставания Инны и Александра. Ксения прокомментировала это так:

"Каждая пара имеет свой путь. И только они сами знают, что для них лучше всего. Главное, чтобы оба были счастливы, независимо от того, вместе они или нет. В любом случае поддерживаю Инну".

К слову, в конце 2024 года завершился тринадцатый сезон реалити "Холостяк". За сердце ветерана войны Александра "Терена" Будько соревновались 13 девушек, однако в финале он выбрал волонтера Инну Белень. На пост-шоу пара призналась, что продолжает свои отношения. Но позже поклонники заметили, что у влюбленных не все так хорошо. А в начале февраля Александр подтвердил, что они больше не вместе.

Напомним, ранее участница шоу "Холостяк" Алина прокомментировала разрыв Инны и Терена.

Вас также могут заинтересовать новости: