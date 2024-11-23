Волонтер из Харькова отметила, что не ожидала, что девушки так "набросятся" на нее.

В пятницу, 22 ноября, состоялась премьера четвертого выпуска романтического проекта "Холостяк-13" с Александром "Тереном". Этот выпуск был очень напряженным. Зрители увидели первые ссоры девушек, которые завершились возмущениями и слезами. Одна из участниц - волонтер из Харькова Инна Белень - прокомментировала скандал.

Как известно, между девушками во время их посиделок у костра возник конфликт. Причиной стало то, что они узнали, что Инна, тату-мастер Виктория и арт-терапевт Вероника уже целовались с главным героем. Другие девушки были возмущены таким ходом событий и "набросились" на конкуренток. Однако больше всего критики в свою сторону услышала именно Инна. Девушки обиделись на нее, что она не рассказала об интимном моменте с "холостяком" раньше.

В своем Instagram волонтер отметила, что не была готова к такому "напору" от девушек. В конце ссоры с конкурентками, она отошла пообщаться с Вероникой. Тогда, говорит Инна, она не знала, что ее снимают и не смогла сдержать слез. Девушка сказала, что жалеет, что рассказала о поцелуе, она не ожидала такой реакции участниц и не понимала, почему получила больше всех.

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"Тогда я не ожидала такого напора на меня из-за поцелуя, и когда я жаловалась Веронике, я вообще не знала, что меня снимают. Вижу много комментариев вроде: "Вы знали, куда пришли". Но, честно говоря, никто не знал, как именно все будет происходить: поцелуи, формат, ситуации... Я не ожидала, что в один день Саша целуется с Викой, а на следующий - со мной. И это все завершилось тем, что меня назвали плохим человеком за то, что не рассказала о поцелуе и "врала в глаза", - написала Белень.

Девушка добавила, что не хотела расстраивать других участниц, поэтому не рассказала о поцелуе, однако самой большой своей ошибкой называет то, что все же решилась на признание перед другими.

"Мой подход был простым: не хотела расстраивать других девушек, особенно Юстину. Я знала, что не все имели даже возможность пообщаться с Александром, когда между нами уже состоялся поцелуй. Поэтому я решила не делиться этим. Моя единственная ошибка - что вообще об этом сказала", - добавила Инна.

К слову, в последнем выпуске шоу покинула модель Елизавета. "Терен" попрощался с ней, потому что не почувствовал, что она готова к серьезным отношениям. В проекте остались восемь участниц.

Напомним, ранее участница "Холостяка-13" эмоционально прокомментировала "слив" блогера относительно ее бойфренда. Таролог Анастасия подчеркнула, что информация "невероятно искажена".

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