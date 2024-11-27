В сети нашли подтверждение ее общения с россиянками во время войны.

После вылета из романтического шоу "Холостяк" модели и ди-джейки Елизаветы Луцюк вокруг нее разгорелся скандал.

Одна из пользовательниц выяснила, что девушка поддерживает связь с россиянками в то время, как в Украине идет полномасштабная война.

Доказательствами стали совместные фото Елизаветы с российскими моделями в ее Instagram, которые опубликованы в 2023 году.

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"Одна из участниц проекта "Холостяк", где главным героем является ветеран войны, дружит и тусит с россиянками во время полномасштабного вторжения. Вот тебе и сезон об искренности и социальной миссии. Я ей написала коммент. И она, конечно, за секунду его стерла", - отметила пользовательница Соля.

Интересно, что после огласки этой информации, экс-участница "Холостяка-13" начала удалять часть собственных постов в Instagram и официально не прокомментировала общение с россиянками.

К слову, главным героем проекта "Холостяк" является ветеран войны Александр "Терен" Будько. За его сердце пришли бороться на шоу 13 девушек, сейчас их осталось уже 8.

Напомним, ранее участница "Холостяка", которая покинула шоу, отреагировала на решение Терена.

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