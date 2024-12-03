Девушка отметила, что участницы не уезжают сразу домой или в отель.

Участница шоу "Холостяк-13" Ксения Щербач, которая ранее прокомментировала свой вылет из шоу, раскрыла подробности съемок проекта. SMM-менеджер рассказала, что происходит после церемонии роз, в частности, когда главный герой Александр "Терен" решает попрощаться с участницей.

В интервью "РБК-Украина" Ксения отметила, что, когда та или иная девушка не получает розу от "холостяка", то ей не позволяют попрощаться с конкурентками на проекте. После церемонии участниц и сошедших с дистанции за сердце "Терена" развозят по разным отелям, чтобы они не пересекались.

"У нас нет возможности попрощаться с другими девушками. После церемонии нас разводят в разные отели, и команда проекта внимательно следит за тем, чтобы мы не пересекались. Это часть правил, созданных для сохранения интриги и организации процесса", - вспомнила Щербач.

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Во время последнего выпуска, когда SMM-менеджер покинула шоу, она уехала домой не сразу.

"Мы не уезжаем сразу, но находимся отдельно, чтобы каждая из нас могла эмоционально восстановиться и завершить свой путь в проекте", - добавила девушка.

В дополнение, она рассказала о своих переживаниях, когда поняла, что ее романтическая история с Александром завершена. Экс-участница отметила, что она была готова к вылету, но ей все равно была сложно осознать это.

"Финал церемонии роз был непростым моментом, но я старалась принять все с достоинством. Конечно, эмоции были, ведь это всегда нелегко - осознавать, что что-то заканчивается. Но я была готова к такому развитию событий и восприняла это как еще один опыт, который поможет мне двигаться дальше", - поделилась Ксения.

К слову, на прошлой неделе вместе с Щербач шоу покинула также арт-терапевт Вероника Дорошко. Сейчас участие в "Холостяке" продолжают принимать шесть девушек.

Напомним, ранее Ксения Щербач призналась, обижена на Терена из-за поцелуев с другими девушками. Она также отметила, что зрители не видели полной картинки.

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