Инсайдеры также рассказали, ради чего Александр пришел на проект.

На этой неделе зрители увидели второй выпуск романтического проекта "Холостяк" с украинским военным с инвалидностью Александром "Тереном". А уже сейчас стало известно, кто покинет шоу в следующем эпизоде.

8 ноября в борьбе за сердце ветерана войны сошли с дистанции хендмейд мастерица Татьяна Мелехова, а также сомелье Алина Пухальская. На этот раз украинский блогер со ссылкой на собственные источники сообщил, что следующей покинет проект военная журналистка Светлана Кирган.

По его словам, ранее редакторы "Холостяка" планировали, что в финале победит именно эта девушка, но потом решили изменить сценарий и теперь ходят слухи, что с "Тереном" останется другая участница. Ею может стать волонтер из Харькова Инна Белень, которая появилась на шоу во втором выпуске.

Причиной прощания главного героя со Светланой станет якобы то, что девушка до сих пор не забыла своего мужа. Как известно, у участницы погиб любимый на фронте и она пока не оправилась от потери.

"В первом видео ты (блогер - УНИАН) озвучивал, что ставки редакторы делают на победу Светланы и это на самом деле так было. Но твой выпуск заставил их искать альтернативу в процессе съемок. Поэтому они быстро сделали ставку на Инну, а "Терен" выгонит Светлану уже в третьем эпизоде, мотивируя тем, что она якобы не забыла своего мужа, который погиб на войне. Очень лицемерно со стороны Александра", - процитировал слова инсайдера звездный обозреватель.

Ненадолго в шоу задержится и 25-летняя Smm-щица Ксения Щербач. Ранее блогер рассказывал, что она дружит с Соней Морозюк, которая состояла в отношениях с коррупционером Романом Гринкевичем.

"После твоего слива ее быстро уберут из проекта. Сам "Терен" о*у*л, что редакторы пропустили подругу Сони на шоу, а изначально планировалось, что она дойдет до финала. Если бы не твои "сливы", то в финале увидели бы Алину, Ксюшу и Светлану. После утечки информации был серьезный с*ач между редакторами. Продюсеры проекта наслали на девушек спецслужбу, чтобы те вычислили "крысу" среди участниц. Девушки между собой перессорились, а Ксения - аутсайдер. Все считали ее высокомерие и лицемерие", - добавил блогер.

А вот что касается самого Александра, то источники указывают, что якобы он пришел на шоу не за любовью. Его, мол, интересует популярность и медийность, которых точно станет больше после "Холостяка" и, которые он потом сможет монетизировать:

Он друзьям своим треплется, что пошел ради денег, славы и рекламных контрактов на проект, ведь нужно как-то выживать.

Напомним, ранее в сети набросились на "Терена" после второго выпуска "Холостяка". Ветеран войны нарвался на хейт из-за одной из участниц, которая покинула проект.

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