Анастасия Кузьмицкая раскрыла размер штрафов на проекте.

На днях состоялась премьера 13-го сезона шоу "Холостяк" с Александром "Тереном". После первого выпуска участницы предыдущих сезонов решили придать огласке инциденты, которые происходили во время съемок. В частности, одна из девушек рассекретила подробности сотрудничества продюсеров и девушек и рассказала о "рабских" контрактах на шоу.

Анастасия Кузьмицкая, которая участвовала в 12-м сезоне "Холостяка" с Александром Топольским, призналась, что контракты, которые подписывают участницы, просто ужасные. Они созданы ради выгоды якобы создателей шоу.

Условия, на которые соглашаются девушки, позволяют продюсерам делать все, что они захотят, подчеркнула Кузьмицкая.

"Когда я отправила документ своему адвокату, она просто засмеялась и сказала мне: "Девочка, ты влипла". То есть это просто рабские условия, а не контракт, защищающий две стороны. Это документ, который вполне позволяет им делать все, что они хотят, при этом не сталкиваясь ни с какими последствиями. Ты подписываешься под одним важнейшим пунктом - ты согласна со всеми условиями. Все! Скажу честно, со мной контракт заключали почти на коленях", - вспомнила девушка.

Как известно, участница выбыла во втором выпуске "Холостяка". По ее словам, даже после завершения съемок она не могла попрощаться с шоу, поскольку после финала проходили другие съемки, на которых она обязана была быть. Если бы Анастасия отказалась, то получила бы штраф. Его размер составлял примерно 100 тысяч гривень.

"За каждое неявку автоматически получаешь штраф, кажется 100 тысяч гривень. Так было в моем контракте", - добавила Кузьмицкая.

Напомним, ранее экс-участница 13 сезона шоу "Холостяк" высказала свои претензии к продюсерам. Девушка пожаловалась на бестактность и критику.

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