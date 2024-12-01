Анастасия заверила, что хочет избавиться от всего российского.

Участница 13 сезона шоу "Холостяк" блогер Настя Анисимова, которая в третьем выпуске проекта призналась в инвалидности из-за смертельной болезни, столкнулась с критикой в соцсетях после того, как начала вести свой блог на украинском языке. Некоторые пользователи обвинили ее в неискренности, предположив, что она перешла на украинский только ради участия в проекте, а ее переживания о войне являются сказочками.

В ответ Настя опубликовала эмоциональный пост в Instagram, где рассказала о своем решении отказаться от русского языка. Она отметила, что мысли о переходе на украинский появились у нее еще в начале полномасштабного вторжения, когда она переживала ужасы войны в родном Харькове.

"С каждым днем, который я проводила у себя дома в Харькове, который сопровождался взрывами, слезами и страхом, я понимала все больше, что хочу избавиться от всего русского в своей жизни", - написала Анастасия.

Видео дня

Девушка также рассказала, что с первого дня войны она активно выражала свою гражданскую позицию, публикуя видео и сообщения в поддержку Украины.

"В моем случае, после 20 лет общения исключительно на русском, переход на украинский - это было дело не одного дня, однако после трагедии в Эпицентре, мое сердце и моя душа сошлись в том, что больше русского не будет ни в моем блоге, ни в моей жизни. Это была последняя капля", - поделилась Анастасия.

Она также признала, что, возможно, ошибалась, не перейдя на украинский язык сразу в 2022 году, но сейчас она исправляет эту ошибку.

"Каждый делает свой выбор, на каком языке общаться, я же, свой выбор сделала", - подытожила участница "Холостяка".

Комментарии из соцсетей:

"Молодец, что перешла на украинский! Со временем в Харькове звучит все больше украинского языка"

"Самая большая проблема украинцев - это то, что до них очень долго доходит, ведь война идет уже 10 лет"

"Умничка!"

"У тебя очень классный украинский"

"Каждый сам должен к этому прийти"

"Молодец, что перешла на украинский! Со временем в Харькове звучит все больше украинского языка"

"У тебя отличный украинский, так держать"

"Неприятная особа, две личности"

Напомним, за сердце "Холостяка" продолжают сражаться еще 6 девушек.

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