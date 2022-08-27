Телеведущий напомнил, что его отсняли еще до полномасштабного вторжения и планировали выпустить весной 2022.

Украинский шоумен Григорий Решетник, который известен многим как ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", прокомментировал возвращение любимого проекта на экраны. В интервью Славе Демину рассказал, что большинство его поклонников поддерживают премьеру нового сезона, но есть и те, кто против.

"Я проводил у себя в социальных сетях опрос по поводу того, готовы ли люди к шоу. Спросил, ждут ли они "Холостяк". У меня немного больше, чем полмиллиона подписчиков. И 89-90% ждут, а 10% говорят, что сейчас не время. Мне кажется, что из этих 10% около 8% будут все же смотреть, но тайно", - прокомментировал с улыбкой Решетник.

Григорий уверяет, что данный проект поможет многим украинцам хотя бы на время "освежить" свои мысли от темы войны, но ни в коем случае не забывать о ней.

Відео дня:

"Мы планировали эту премьеру на весну, но весну у нас украли захватчики. И сейчас мы хотим жить, мы хотим поддерживать любовью. Мне кажется, что этот продукт, этот узнаваемый бренд поможет украинцам ощутить любовь. Ни в коем случае не забыть о войне. Мы должны помнить и бороться до победы. Но в то же время мы должны немного освобождать мысли и давать альтернативный вариант, который вдохновляет и поддерживает", - резюмировал телеведущий.

Напомним, ранее Григорий Решетник поделился планами об усыновлении ребенка.

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