В этом выпуске было много забавных моментов, но не меньше было и романтики.

23 декабря вышел девятый выпуск шоу "Холостяк", посвященный самоуправлению. На этой неделе девушки самостоятельно организовывали свидания для Алекса Топольского. Всего было три индивидуальных свидания и одно групповое.

Как прошел девятый выпуск и кто покинул проект - читайте в материале УНИАН.

Свидание с Юлей "Медузой"

Топольский и Юля устроили необычную фотосессию с флюоресцентными красками. Они разрисовали друг друга, а потом пошли фотографироваться. Однако настрой у них был разный - Алексу хотелось легкости и веселья, а Юля была настроена серьезно. На этой почве у них едва не возник конфликт.

Видео дня

После первой части свидания они пошли на ужин. Там Алекс спросил, хотела бы Юля переехать жить в Америку. Девушка затруднились ответить, чем, вероятно, огорчила главного героя, ведь он настроен жить именно там. В итоге Алекс отметил, что они с Юлей не чувствуют друг друга, а девушка в свою очередь заверила, что влюбилась.

Свидание с Сашей Погореловой, Мариной и Викой

Девушки устроили сюрприз Алексу. Они заказали машину, в которой было приглашение для него и повязка на глаза.

Когда главный герой приехал на место встречи, девушки не сразу рассекретили, кто именно пригласил его на свидание. Алекс по подсказкам должен был догадаться, кто из участниц подготовил ему сюрприз. Однако он угадал только двоих из трех - вместо Саши Погореловой он назвал модель Катю. Но Саша мудро отнеслась к ситуации и не стала раздувать из мухи слона.

Затем они начали играть. Девушки подготовили несколько фактов о себе, а "холостяк" должен был угадать, о ком идет речь. Если не угадывает - снимает с себя вещь или пьет шампанское. К счастью, игра для него закончилась хорошо и он не остался без одежды.

Также Топольскому удалось пообщаться с Викой, Сашей и Мариной тет-а-тет, а в конце свидания девушки подарили ему мягкую игрушку и красную розу.

Свидание с Катей

Ранее Алекс просил Катю удивить его, поэтому она решила сходить с ним тату-салон. Изначально они тренировались делать тату на искусственной коже, а затем, по задумке Кати, должны были сделать тату друг другу. Вот только Алекс отказался от этой идеи, сказав, что делать парные тату нужно с любимым человеком.

Во второй части свидания девушка учила главного героя танцевать сальсу. Хоть у него и не очень-то получалось, все равно получилось весело и органично.

Свидание с Сашей Мудрой

Саша предложила Алексу провести вместе целый год - они побывали и в зиме, катаясь на коньках, и в весне, медитируя в умиротворенной обстановке, и в лете, купаясь в бассейне, и в осени, сидя у камина в одинаковых пижамах.

Девушка вспомнила и о том, что у Алекса осенью день рождения. Поэтому она подарила ему браслет.

К слову, это было самое романтическое свидание, ведь было много объятий и поцелуев. Саша отметила, что почувствовала, что их сердца бьются в унисон.

Как прошла церемония роз

На церемонии роз Алекс ответил на вопросы девушек, которые они накануне анонимно ему написали. Он сказал, что никогда не сомневался в искренности Саши Погореловой, а вот выделять одну из девушек он не захотел, так как считает, что еще рано это делать.

А вот покинула проект актриса Виктория Варлей. Главный герой сказал, что все их общение сводится к выяснению отношений. Такой вывод он сделал после того, как Вика записала видеообращение, в котором поделилась своими переживаниями. Ей показалось, что Топольский не всегда ее понимает.

Стоит отметить, что Варлей была одной из фавориток зрителей, но завоевать сердце главного героя ей не удалось.

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