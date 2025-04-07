Музыканты написали трогательный пост о своих эмоциях после трагедии.

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", выступила на вечеринке в Амстердаме.

Музыканты впервые за пять лет выехали за границу. Они поделились своими ощущениями в посте в Instagram. Участники коллектива отметили, что решили посвятить свое выступление жертвам ракетной атаки страны-агрессора по Кривому Рогу, которая состоялась 4 апреля и унесла жизни 20 человек, среди которых были дети.

"Последние три года мы живем в чрезвычайно сложных условиях. И сегодня - стоять на этой сцене в Амстердаме, разделять этот момент с вами - для нас чрезвычайно важно. Но в то же время наши сердца полны боли. Всего два дня назад российская баллистическая ракета оборвала жизни мирных людей, среди которых - 9 детей. Мы посвящаем это выступление им, их близким, а также всем, кто продолжает бороться. Спасибо", - написала группа Ziferblat.

К слову, песенный конкурс "Евровидение" состоится в этом году в швейцарском городе Базель. Первый и второй полуфиналы будут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая. Украина с песней "Bird of Pray" выступит в первой половине первого полуфинала.

Напомним, ранее букмекеры сделали первые ставки на полуфинал "Евровидения-2025".

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