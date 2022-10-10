Вместе с участницей шоу она исполнила песню "Шум".

На сцену шоу "Голос страны" вышла самоучка Наталья Бурык из города Лебедин Сумской области. Она исполнила песню "Шум" украинской группы-участника Евровидения 2021 Go_A.

К вокалистке развернулись Полякова и Потап, ведь она очаровала их необычным исполнением популярной композиции. Девушка выбрала команду украинского рэпера.

"Сердце подсказывает, что надо идти к Потапу", - сказала участница "Голоса страны".

Неожиданно к Бурык на сцену вышла Екатерина Павленко – фронтвумен группы Go_A. Вместе они исполнили песню "Шум", получилось очень колоритно и по-настоящему магически.

Участие Go_A в Евровидении с песней SHUM

Украинский коллектив Go_A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занял 4 место, но в итоговом подсчете на Евровидении 2021 занял пятое.

Песня группы Go_A SHUM заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify после финала Евровидения 2021.

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