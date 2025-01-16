Продюсер Нацотбора отрицает, что участница конкурса скопировала другую песню.

Известная украинская певица и продюсер Национального отбора на "Евровидение-2025" Тина Кароль прокомментировала скандал с участницей конкурса FIЇNKA, которую обвинили в плагиате. Знаменитость призвала всех участников вести честную борьбу за место в финале и не пытаться "потопить" конкурентов.

Об этом звезда написала в своем Telegram-канале. Как известно, FIЇNKA заподозрили в плагиате известной испанской песни. Дело в том, что ее конкурсный трек очень похож на композицию "Con Altura" испанской певицы Rosalía. Сама участница Нацотбора, которая сейчас участвует в голосовании за место в финале, пока никак не комментировала инцидент и сходство песен. Однако молчать об этом не стала Тина Кароль.

Она заявила, что не видит сходства между песнями украинской и испанской артисток. А также отметила, что подобные упреки о плагиате являются "некомпетентными".

"Я рада, что участники и их песни не оставляют равнодушными никого. Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием! У FIЇNKA слово хук звучит как "культура", а у Rosalía - con altura (что означает "вести себя достойно"). Этот упрек на сходство песен в комментариях (их немного, спасибо сознательным) не является компетентным", - указала продюсер Нацотбора.

Певица также обратила внимание на то, что участники Нацотбора, которые пытаются попасть в финал пытаются "потопить" конкурентов. В частности, они пишут оскорбительные комментарии друг другу, а также, например FIЇNKA призывает голосовать за нее, потому что выберут участника "малоросса". Вероятно, речь идет о МУАЯДе, который также на днях попал в скандал.

"Всем, кто в списке лонглиста или не прошел в него: ведите с честью борьбу, и судьба улыбнется вам. Я знаю кто, но пока наблюдаю", - написала Тина Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, какой гонорар получает за продюсирование Нацотбора на Евровидение. Знаменитость также ответила, почему решила стать продюсером шоу.

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