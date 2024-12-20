Общественное вещание напомнило о свободе выбора.

Александр Тесленко заявил, что может отказаться от участия в Нацотборе на Евровидение-2025 из-за другого участника, ENLEO, который слушает российскую музыку. Сегодня, 20 декабря, Общественное вещание высказало свою позицию относительно этой ситуации.

В своем Instagram Общественное Вещание опубликовало заявление, в котором отметило, что, хотя им обидно слышать о прослушивании украинцами российской музыки, правилами Евровидения это не запрещено.

"Нам жаль, что украинцы продолжают слушать музыку страны-агрессора. Однако правилами Евровидения этого не запрещается. Мы не можем запретить слушать российскую музыку. Это о выборе каждого", - говорится в ответе вещателя.

В то же время Общественное вещание подчеркнуло, что не может запретить слушать российскую музыку, поскольку это личный выбор каждого.

Общественное вещание сообщило, что участник Александр Тесленко пока официально не снимал свою кандидатуру с Нацотбора.

Что произошло

Enleo в одном из интервью признался, что слушал российского рэпера Oxxxymiron, который выступает против войны и находится под запретом в РФ. Музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль отметила,что формально Enleo не нарушил правил конкурса, но его действия могут тригерить людей.

Общественное вещание отметило, что пока не получало от TESLENKO официального обращения о снятии своей кандидатуры.

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona раскрыли имя своего фаворита на Нацотборе Евровидения-2025.

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