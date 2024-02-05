Это будут две известные женщины.

Уже в мае в Швеции состоится главный песенный конкурс "Евровидение-2024". А сегодня, 5 февраля, была обнародована информация, кто же станет ведущими 68-го конкурса. Как отмечается на официальном сайте конкурса, это будут голливудская звезда Малин Окерман и телеведущая Петра Меде.

Петра Меде - известная телеведущая в Швеции. Она уже третий раз будет вести конкурс "Евровидение". Впервые это было в 2013 году. Три года спустя, в 2016, она снова была выбрана на эту роль.

Малин Окерман - известная актриса и модель. Она запомнилась зрителям по сериалам "Возвращение", "Красавчики", "Парень с разбитым сердцем" и другим кинолентам, где играла вместе с Томом Крузом и Дженнифер Энистон.

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Реакция ведущих на новость

Женщины уже успели отреагировать на эту новость и поделиться своими впечатлениями.

"Представьте себе, что у вас снова появился шанс провести "Евровидение". Это такая невероятная честь! После того, как я провела его один раз, а затем второй и теперь будет еще один раз. Я уже с нетерпением жду возможности поработать с Малин. Мы раньше не были знакомы, но уже встретились несколько раз. Работать с ней буду с удовольствием!" - прокомментировала Петра Меде.

А вот для актрисы Малин Акерман роль ведущей станет дебютом.

"Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень волнуюсь и немного нервничаю, но в позитивном плане. Мне всегда нравилось "Евровидение", и стать частью этого фантастического шоу вместе с Петрой - это как осуществление мечты. Кстати, Петра - одна из самых интересных женщин, которых я когда-либо встречала", - сказала Малин.

Напомним, 4 февраля Украина выбрала своего представителя на "Евровидение-2024". Им стал дуэт Аlyona Аlyona & Jerry Heil с композицией "Teresa & Maria".

"Евровидение-2024" состоится в шведском городе Мальме. 7 и 9 мая пройдут полуфиналы, а 11 мая - гранд-финал конкурса.

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