Теперь Украина на третьем месте.

Стало известно, что в этом году на Евровидении Швецию представит певица Loreen, которая ранее уже побеждала в конкурсе. В связи с этим букмекеры обновили свои прогнозы. Теперь победу они пророчат именно этой конкурсантке.

Еще совсем недавно на первом месте, согласно их прогнозам, могла оказаться украинская группа Tvorchi с песней "Heart of steel". Однако позже их обошла Финляндия с результатом 14,7%. Таким образом сейчас Украина третьем месте.

Известно, что певица Loreen представит на самом масштабном песенном конкурсе песню "Tattoo". Букмекеры пророчат ей победу с вероятностью 51,5%.

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Стоит отметить, что в 2022 году Loreen поддержала Украину в развязанной РФ войне. Она попросила украинцев быть сильными и держаться. Кроме того, известно, что она приглашала к себе домой певицу Джамалу вместе с ее детьми, когда в нашей стране началась большая война.

Евровидение-2023 состоится в мае в Ливерпуле. Группа Tvorchi автоматически проходит в финал, благодаря прошлогодней победе Kalush Orchestra.

Напомним, Юлия Санина станет одной из четырех ведущих Евровидения-2023.

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