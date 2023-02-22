Украинская певица также будет проводить полуфиналы конкурса.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023. А украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом шоу, которое пройдет в Ливерпуле.

"Кроме того, украинская рок-дива — одна из "трио музыкальных суперзвезд", которые будут вести полуфиналы конкурса, 9 и 11 мая", - сообщается на странице Евровидения в Украине от Суспильного вещателя в Instagram.

Так, ведущими Евровидения-2023 станут: Юлия Санина, Грэм Нортон, Ханна Веддингхем, Алиша Диксон. Известно, что Мирошниченко в качестве корреспондента шоу в Ливерпуле будет появляться в видеовставках во время прямых эфиров, вести прямую трансляцию церемонии открытия конкурса. Он будет работать вместе со своим ливерпульским коллегой Сэмом Куеком. Кроме этого, Мирошниченко будет вещать из комментаторской кабины на арене Liverpool.

Видео дня

Юлия Санина уже прокомментировала радостную весть. Она написала, что очень рада, но волнуется.

"Для меня большая честь стать ведущей "Евровидения 2023". В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Британией. Мне одновременно волнительно, ответственно и радостно играть новую для себя роль. Но у меня есть вы - моя поддержка. И я уверена, что даже во время войны, мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне", - сообщила Санина.

Украина и Евровидение 2023

17 декабря в Киеве провели финал Нацотбора на Евровидение 2023. Стало известно, что Украину на песенном конкурсе представит группа TVORCHI с песней "Heart of Steel". Жюри присвоили им 9 баллов из 10 возможных, зрители отдали 10 баллов из 10 возможных.

В конце декабря группа TVORCHI зарегистрировали как представителя Украины на Евровидении-2023. Известно, что TVORCHI автоматически переходят в финал, поскольку в 2022 году в конкурсе победила наша страна, которую представлял группа Kalush Orchestra. Самый престижный музыкальный конкурс проведут в Ливерпуле 13 мая.

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