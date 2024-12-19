Она также ответила, поддерживает ли общение с участницами шоу.

Блогерша и экс-участница романтического реалити "Холостяк-13" Настя Анисимова, которая покинула шоу в шестом выпуске, рассказала о чувствах к Терену.

Перед тем, как уйти из шоу девушка призналась Александру, что влюблена. Однако, по словам Насти, главный герой проекта до конца не понял ее и не раскрыл ее женственность.

"У него просто не возникли такие чувства ко мне, как у меня к нему... Когда я призналась Александру, что влюбляюсь в него, это было из-за моего прошлого, когда я не успела сказать важные вещи важному для меня человеку. Сейчас прошло много времени, и мои чувства к Александру изменились. Теперь я испытываю только благодарность за те эмоции, которые мы пережили вместе. У меня нет обиды на него, я ему желаю только счастья", - рассказала Настя в интервью для издания Факты.

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Она также добавила, что не жалеет о своем участии в шоу и благодарна за полученный опыт.

"Я не жалею ни о чем, что говорила или делала в шоу. У меня только положительные воспоминания об этом реалити. Возможно, зная, что девушки говорили обо мне за кадром, я бы не была так критична в своих комментариях к некоторым из них. Возможно, я бы вела себя серьезнее рядом с Александром, но я очень довольна тем, что имею сейчас и на 100% уверена, что ничего не меняла бы".

Высказалась блогерша и о других участницах и общении с ними после шоу. В частности, Анисимова подчеркнула, что не поддерживает с ними отношения и о некоторых изменила мнение.

"Некоторые из них действительно вызывают у меня не только положительные эмоции. Некоторые считали меня маленькой девочкой. Однако за кадром и в общении это никак не ощущалось. Ни одна из девушек не подходила ко мне и не говорила это в лицо. Я узнала о таком мнении уже с экрана телевизора. Они вообще не имеют представления, какая я есть на самом деле, и их мнение абсолютно скептическое и высосанное из пальца", - добавила девушка.

К слову, сейчас на проекте осталось 3 участницы, которые продолжают бороться за сердце "холостяка" Александра "Терена" Будько: Инна, Юстина и Анастасия. Девушки в следующем выпуске будут знакомить мужчину со своими родителями.

Напомним, ранее участница "Холостяка-13" откровенно рассказала, кто из девушек ее раздражал на проекте.

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