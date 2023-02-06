Одна из судей нажала "золотую" кнопку.

Херсонские танцовщики приняли участие в шоу "Румыния имеет таланты", где покорили и зрителей, и судей. Они показали акробатические трюки на резинках, которые очень сложно выполняются.

В итоге одна из судей нажала "золотую" кнопку, что позволило юным участникам сразу же попасть в полуфинал.

В "Сніданку з 1+1" рассказала, что дети родились и жили в Херсоне. 15-летний Валерий выехал из родного города в апреле, а Оля смогла эвакуироваться в мае. Они встретились на Львовщине, там и продолжили тренироваться. Позже они поехали в Румынию.

"Меня переполняли эмоции. Я была рада, что нас так высоко оценили. В этот день у нас была улыбка на все лицо", - сказала Оля.

Мама девочки рассказала, что Оля уже принимала участие в подобном шоу в Украине, поэтому у них уже был готов номер. Но за две недели до выступления из-за границы приехала тренер ребят, которая помогла им вспомнить номер и отрепетировать его.

Напомним, победители Нацотбора TVORCHI оценили шансы Украины на победу в Евровидении-2023.

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