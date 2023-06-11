По словам продюсера Евровидения, он хотел показать новые истории, а Руслана уже получила свой "звездный час в прошлом.

Продюсер нынешнего Евровидения Герман Ненов объяснил, почему Руслана не выступала в финале конкурса. Он считает, что в прошлом певица уже получала свое "самое жирное" эфирное время.

"Руслана - легенда Евровидения... Но Руслана - тот артист, который имел наибольшую возможность показывать Украину и себя как артиста, и свое творчество, в прошлых годах на Евровидении. Руслана была представлена широко в 2005-м как победительница, у нее был опенинг, она была также спецкором... Плюс, в 2017-м у Русланы был в принципе самый жирный кусок эфира, потому что это интервал-акт в гранд-финале. Если мы вспомним, например, 2016-й год, то в этом интервале выступал Джастин Тимберлейк", - рассказал Ненов для YouTube-канала "Евровидение Украина".

По словам продюсера, в этом году он хотел показать Европе новых артистов и новые черты Украины. Поэтому он выбрал других звезд. Ненов подробно объяснил, почему его выбор был именно таким.

"Это должна была быть честная история, то есть если мы говорим, например, о номере с Alyosha. Там история беженцев, история вынужденных переселенцев. Ну не может выйти артист или артистка и просто пропеть эту песню, если есть другой артист, для которого это просто капец. Alyosha вышла и она прокричала свою боль, потому что ее муж сегодня в ВСУ, она действительно вынужденно эмигрировала в Соединенные Штаты с детьми, она реально простояла в очередях на границах, она рассказывала мне эти истории", - отметил продюсер.

Также он рассказал, почему на Евровидении выступила Мария Яремчук. Ее номер умилил зрителей, потому что она показала чувственную историю. И даже те, кто не понимал слова песни, все равно плакали.

"Еврофаны, вообще европейцы, они очень симпатичные, то есть они очень цепляются, и европейские СМИ также, за этот фактаж. То есть факт того, что представительница Украины на Евровидении Мария Яремчук спела песню своего отца, попал в СМИ, обсуждался еврофанами, что это очень символично", - добавил Ненов.

Продюсер добавил, что благодаря выступлению OTOY иностранные СМИ написали об Азове, о Мариуполе, об "Азовстали". Этот номер напомнил всем европейцам о трагедии, издания рассказывали об этом читателям. Поэтому стратегия сработала, отметил Ненов.

"Потому что когда писали о брате OTOY, который погиб и не вышел из "Азовстали", мир еще раз вспомнил об этой трагедии", - пояснил продюсер.

Скандал вокруг Русланы и Евровидения - с чего все началось

В апреле стало известно, что Руслану не пригласили на финал Евровидения, хотя других звезд, таких как Кароль, Сердючка и другие, пригласили. Сама певица реагировала на скандал словами о том, что от нее мало что зависит.

Впоследствии стало известно, что Руслана все же уехала в Ливерпуль. Там она давала концерты, однако во время финала ее на сцене Евровидения не увидели.

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