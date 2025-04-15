Она также объяснила, почему согласилась на совместную фотосессию в древних свадебных нарядах.

Известная украинская блогерша Елена Мандзюк, которой приписывали роман с Александром "Тереном" Будько, прокомментировала их совместную фотосессию. Также женщина рассказала, что на самом деле их объединяет.

По словам Елены, они с ветераном войны и главным героем 13 сезона шоу "Холостяк" просто друзья.

"С Сашей у нас очень теплые отношения! Я очень уважаю его как человека. И, возможно, я просто больше намного знаю, через что он прошел за этот последний год, чем другие. И я счастлива, что он есть в моей жизни", - высказалась о Терене блогерша в интервью журналистке Алине Доротюк.

Видео дня

Женщина также ответила на слухи об их романе после совместного видео, где они были одеты в традиционные украинские наряды. Тогда в сети начали поговаривать, что свадебные образы, которые примеряли на себе Александр и Елена, были не просто так. Однако блогерша прокомментировала ту фотосессию так:

"Та съемка была просто нереально хороша и Саша мне еще давно эту идею забросил: "Не хотела бы я принять участие?". Я говорю: "Ну, подумаем". Еще тогда были съемки или транслировались уже, и я ему говорила: "Это же я буду как невеста твоя, а после окончания проекта "Холостяк" все будут думать, что там должна быть победительница". И он такой: "Нет, давай, может ты согласишься". И мне было интересно с ним в кадре оказаться, было прикольно это показать своей аудитории. Это очень красивый наряд, я для себя там много узнала. Это очень красиво".

К слову, Мандзюк познакомилась с Тереном еще до его участия в проекте "Холостяк-13". Мужчина поддержал блогершу во время депрессии и подарил ей сеанс к психологу.

Напомним, ранее блогерша Елена Мандзюк рассказала, как создатели "Холостяка" отнеслись к Терену.

Вас также могут заинтересовать новости: