Елена раскритиковала канал и объяснила свою позицию.

Украинская блогерша-миллионница Елена Мандзюк, которая недавно шокировала правдой об отношениях Александра Терена с Инной Белень, раскритиковала телеканал СТБ и создателей шоу "Холостяк".

Она отметила, что после завершения проекта с главным героем плохо обошлись. Поэтому сейчас Елена решила впервые сказать об этом публично и встать на защиту друга Терена.

"Из-за дружбы с Александром Тереном, я считаю, что канал СТБ просто делает ужасные вещи с главными героями и со всем, что они создают. И я на них зла и обижена! Александр не может это сказать, а я могу это сказать", - отметила блогерша в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Она также объяснила свою позицию. В частности, по ее словам, ветерана войны просто "использовали" и не оказали поддержку, когда начался сильный хейт.

"Он использован и просто выброшен после шоу. Ему навязали образ такой, как им был нужен стопроцентно. Саша - очень добрый человек. Он постоянно переживал за всех, за каждую участницу, за каждого члена команды, за стилиста, за визажиста, за редактора, за оператора. Он такой: "Боже, чтобы там ничего нигде не сказать, чтобы они не подумали, что я не ценю их работу". А где они все? Просто нахр*н пошли и бросили его, когда начался хейт, когда поняли, что оно идет не в ту сторону... То есть, моего друга реально обидели и меня это задевает! И то, что они ему обещали и он шел им навстречу, а потом он этакий хоп, а ничего нет. И его даже не предупредили, а просто как щенка выбросили. Меня эта тема очень раздражает", - добавила Мандзюк.

Она также отметила, что все это время была рядом с Александром. Елена видела собственными глазами, через что он проходит и как тяжело переживает критику.

Напомним, ранее участница "Холостяка" Алина Пухальская в интервью УНИАН рассказала об участии в шоу.

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