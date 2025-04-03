Россияне зарабатывали на страданиях украинцев, притворяясь гражданами нашей страны.

Российские артисты в очередной раз продемонстрировали свой цинизм. На этот раз балетная группа из страны-агрессора попалась на том, что за границей выдавала себя за украинцев. В Швеции разоблачили лжецов, которые зарабатывали на страданиях украинцев, прикрываясь гражданами нашей страны.

Об этом сообщает издание SVT. Балетная труппа Ballet of Ukraine незаконно использовала бренд Украины в культурной сфере, чтобы как можно больше заработать на иностранцах. Благодаря расследованию шведских журналистов стало известно, что артисты выдавали себя за украинцев, а на самом деле у них множество связей с Россией.

Этой зимой балетная труппа гастролировала по Швеции, в частности, она выступила в восьми городах страны. Они представили "Щелкунчика" Чайковского. Команда называла себя украинцами, а также на своих афишах изображала украинский флаг. Шведские зрители, ничего не подозревая, покупали билеты на спектакли и таким образом спонсировали россиян

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Первые подозрения, что россияне выдают себя за других, появились после поста анонимного блогера. Он первым разоблачил жителей террористической страны. По данным журналистов, адрес балета в Киеве, указанный на официальном сайте, ведет к обычному офисному зданию и торговому центру. Понятно, что никакой балетной студии там нет.

Продажей билетов на спектакли россиян занималась компания Touring Actors. Она оказалась зарегистрированной на российском сервере и принадлежит российскому бизнесмену, который платит налоги в РФ. В издании указывают, что сейчас сайт балетной труппы и компании уже удален.

По результатам расследования стало известно, что семь из 14 участников Ballet of Ukraine живут и работают в России. В рекламе своих выступлений труппа использовала материалы, подобные тем, что ранее появлялись в рекламах московского балета.

Также не было обнаружено никакой информации о финансовых поступлениях балета. В частности, иностранные журналисты не нашли данные о получателе средств за выступления труппы в Швеции. Но позже выяснилось, что часть денег была перечислена швейцарской компании Gutschwald AI Centre, владельцем которой является экс-топ-менеджер российского "Сбербанка".

Кстати, он сам подтвердил получение выплат в комментарии для издания. Правда, россиянин утверждает, что это был возврат долга, а к выступлениям балета он не имеет никакого отношения.

Проблема российских балетных трупп, маскирующихся под украинские, остается актуальной в Европе уже не первый год. Еще в 2022 году Национальная опера Украины рассказывала о гастролях своего двойника из РФ. В 2023 году в Швеции отменили выступления балета The Heritage после того, как СБУ обнаружила его связи с РФ. Кроме того, в феврале этого года в Швеции должен был выступать Grand Ukrainian Ballet, однако журналистское расследование не нашло никакой связи этой труппы с Украиной.

Напомним, ранее УНИАН писал, что россиянку Анну Нетребко возвращают на сцену Лондонской Королевской оперы. Это будет ее первое выступление за последние шесть лет. Музыкальный руководитель объяснил, почему российская певица будет участвовать в постановках. Отметим, что Нетребко публично поддерживает путинский режим и террор в Украине.

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