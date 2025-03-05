Артист балета Сергей Полунин из Херсона, поддержавший Путина, меняет гражданство

Артист балета Сергей Полунин родился в Херсоне, однако строить карьеру решил в России. В начале полномасштабного вторжения он открыто поддержал диктатора Владимира Путина и даже сделал себе татуировку с его портретом.

Однако позже Полунин уехал из России, где жил последние годы. Сейчас он находится в Израиле.

Интересно, что предатель сделал себе еще одну татуировку - набил на виске звезду Давида. А также он написал:

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"Израильский паспорт вскоре был бы отличным".

Артист балета Сергей Полунин из Херсона, поддержавший Путина, меняет гражданство

Таким образом Полунин намекнул на то, что планирует менять гражданство. Он добавил, что опыт в России был для него положительным, но сейчас он ищет новое место для себя и своей семьи.

"Я защищаю россиян, Путина и евреев", - добавил артист балета.

Что известно о Сергее Полунине

Полунин родом из Херсона. Он получил образование в Киевском хореографическом училище, после чего учился в Лондоне. В 2018 году предатель, который уже живет в РФ, получил российское гражданство. 

В начале полномасштабного вторжения он помогал захватчикам и собирал для них средства. Однако в 2024 году он покинул РФ после того, как его уволили из Севастопольского театра.

Напомним, Сергей Полунин после выезда из РФ показался с Шоном Пенном.

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