Певицы стали первыми в одной из номинаций конкура.

Известные украинские исполнительницы alyona alyona и Jerry Heil после невероятного выступления на конкурсе "Евровидение-2024", где они заняли третье место, одержали победу на еще одной премии. В завершение сезона "Евровидение-2024" поклонники шоу определили лучших артистов, которые принимали участие в мероприятии в Швеции.

Как сообщает сайт Eurovision song contest, победители в различных номинациях были объявлены 31 декабря. Фанаты конкурса путем голосования выбрали лучших исполнителей-участников Евровидения в 12 категориях. Традиционное голосование, которое проводится в конце года, продолжалось с 6 по 10 декабря и принять участие в нем могли все желающие, загрузившие специальное приложение.

Как известно, украинки выступили в Мальме, Швеция, с номером на песню "Teresa & Maria". Постановщицей их выступления была знаменитая украинская клипмейкерка Таня Муиньо, известная на весь мир. На этот раз alyona alyona и Jerry Heil удалось завоевать победу на Eurovision Awards 2024 в номинации "Творческое видение"

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Полный список победителей Eurovision Awards 2024:

Vocal Powerhouse 2024 - Nemo

Miss Congeniality 2024 - Baby Lasagna

Onstage Ensemble 2024 - Марина Сатти

Luscious Locks 2024 - Сильвестр Белт

Style Icon 2024 - Bambie Thug

Choreo Monarch 2024 - Marcus & Martinus

Most Rizz 2024 - Анджелина Манго

Total Slay 2024 - Силия Капсис

Non-Qualifying Show-Stopper 2024 - Aiko

Музыкальное видео 2024 - Baby Lasagna

#ALBM Cover of the Year 2024 -Сильвестр Белт, Rush

К слову, в этом году музыкальный конкурс состоится в Базеле, Швейцария, поскольку победу на шоу в прошлом году одержали представители этой страны - Nemo. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая. Всего участие в Евровидении будет принимать 38 стран - это рекордное количество участников с 2022 года.

Напомним, ранее один из участников Нацотбора на Евровидение отказался от участия в конкурсе. Суспільне уже расторгло договор с исполнителем TESLENKO.

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