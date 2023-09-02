Теперь она не знает, кого ненавидеть больше - супруга или ту, на кого он ее променял.

Узнать об измене - один из страхов многих женщин. Однако куда страшнее понять, что любимый мужчина не просто завел любовницу, а начал жить на две семьи. Такой историей поделилась женщина, которая решила излить душу на Reddit.

Она давно догадывалась о том, что муж ей изменяет, но не могла найти этому доказательства. Три года назад женщина подавала на развод и хотела уйти от мужчины, но тогда она дала себя переубедить. Супруг заверил ее, что верен и любит только ее. Женщина передумала разводиться и решила сохранить семью, ведь у них двое детей.

Однако сейчас она узнала, что муж изменяет ей на протяжении шести лет. И женщина была в ужасе, когда поняла, кем является его любовница. Мужчина закрутил роман с сестрой своей супруги. Более того, он завел с ней ребенка.

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"Он финансово поддерживает мою сестру, с которой я уже 3 года не общаюсь. У них есть годовалый сын. Он купил ей дом в 2 милях от меня и моих детей, и моя мать на 100% поддерживала их отношения и совместную жизнь. Я не знаю, кого мне следует ненавидеть больше. Его, мою сестру или мою мать", - рассказала женщина.

Реакция сети

В комментариях пользователи поддержали женщину. Они советуют ей задуматься о поиске адвоката и разводе. Также комментаторы пишут:

"Ненавижу их всех. А пока не говорите, что вы все знаете, и наймите адвоката. Ваш муж потратил целое состояние на свою любовницу. Это ваши деньги. Боритесь за это. Горевать будете позже"

"Ты ведь знаешь, что тебе тоже принадлежит половина дома твоей сестры, верно? Отберите все это и отправь их всех к черту!"

"Срочно ищите юриста. Найдите настоящую "акулу". А затем найдите психотерапевта для себя и своих детей. Мне очень жаль. Это не отражение вас. Они плохие люди".

Напомним, ранее стало известно о том, что беременная жена узнала об измене мужа. Ее месть он не забудет никогда.

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