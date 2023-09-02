Узнать об измене - один из страхов многих женщин. Однако куда страшнее понять, что любимый мужчина не просто завел любовницу, а начал жить на две семьи. Такой историей поделилась женщина, которая решила излить душу на Reddit.
Она давно догадывалась о том, что муж ей изменяет, но не могла найти этому доказательства. Три года назад женщина подавала на развод и хотела уйти от мужчины, но тогда она дала себя переубедить. Супруг заверил ее, что верен и любит только ее. Женщина передумала разводиться и решила сохранить семью, ведь у них двое детей.
Однако сейчас она узнала, что муж изменяет ей на протяжении шести лет. И женщина была в ужасе, когда поняла, кем является его любовница. Мужчина закрутил роман с сестрой своей супруги. Более того, он завел с ней ребенка.
"Он финансово поддерживает мою сестру, с которой я уже 3 года не общаюсь. У них есть годовалый сын. Он купил ей дом в 2 милях от меня и моих детей, и моя мать на 100% поддерживала их отношения и совместную жизнь. Я не знаю, кого мне следует ненавидеть больше. Его, мою сестру или мою мать", - рассказала женщина.
Реакция сети
В комментариях пользователи поддержали женщину. Они советуют ей задуматься о поиске адвоката и разводе. Также комментаторы пишут:
- "Ненавижу их всех. А пока не говорите, что вы все знаете, и наймите адвоката. Ваш муж потратил целое состояние на свою любовницу. Это ваши деньги. Боритесь за это. Горевать будете позже"
- "Ты ведь знаешь, что тебе тоже принадлежит половина дома твоей сестры, верно? Отберите все это и отправь их всех к черту!"
- "Срочно ищите юриста. Найдите настоящую "акулу". А затем найдите психотерапевта для себя и своих детей. Мне очень жаль. Это не отражение вас. Они плохие люди".
Напомним, ранее стало известно о том, что беременная жена узнала об измене мужа. Ее месть он не забудет никогда.