Женщина умоляла супруга этого не делать.

На Reddit появилась история от женщины, которая случайно узнала о тайном "хобби" своего мужа. Это разрушило ее жизнь, теперь она не знает, что делать дальше.

Все началось несколько месяцев назад. Ее муж работает дома, а в один момент женщина заметила, что он слишком сдружился с привлекательной соседкой. Однажды она вернулась домой раньше времени и увидела, что ее любимый пригласил новую знакомую в их дом.

Соседка готовила для ее мужа лакомства. Мужчина утверждал, что в этом нет ничего плохого. Он убеждал свою жену в том, что поводов для ревности нет. Однако она честно сказала, что против таких гостей, особенно когда ее нет дома.

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Казалось, ситуация решилась. Однако на днях женщина снова пришла домой раньше времени и застала мужа с соседкой. Они мило беседовали и обедали. Все это сильно огорчило женщину, ведь она умоляла супруга прекратить эти встречи.

"Он знает, что мне не нравится, когда она здесь, и все же она была там, а это значит, что она, вероятно, всегда рядом, когда он работает из дома. А это значит, что даже если он знает, что я это ненавижу, он все равно это делает", - жаловалась автор истории.

В итоге женщина ушла из дома и перестала отвечать на звонки супруга. Ей было очень грустно и плохо, но затем она получила СМС, которое ее "добило".

"Детка, ты была права насчет соседки. Я сказал ей, что ей не следует больше приходить, потому что моей жене это не нравится, и она сказала, что испытывает ко мне чувства. Ты была права. Я люблю тебя и не хочу тебя терять", - писал ей муж.

Однако женщина не может простить супруга, ведь догадывалась обо всем этом. Теперь она не знает, как ей поступить. Обиженная жена не хочет говорить с мужем, но это разбивает ее сердце.

Мнение сети

Пользователи советуют женщине взять себя в руки. Также они пишут:

Он явно не уважает вас и ваш брак. Если вас это не устраивает, это следует прекратить. Вам также следует поговорить с ее мужем. Он заслуживает того, чтобы знать, чем она занимается весь день"

"Он сказал ей, что она не может прийти, потому что тебе это не нравится, а не потому, что он не хочет, чтобы она приходила. Либо у него сильно не хватает твердости характера, либо он заинтересован в ней"

"Это не нормально. Мне очень жаль. Я был бы в ярости".

Напомним, ранее еще одна женщина рассказала о том, что она узнала о "двойной жизни" мужа и была в ужасе, когда поняла, кто его любовница.

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